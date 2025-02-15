Зеленський запросив спецпредставника лідера США Келлога відвідати фронт

Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що готовий поїхати на фронт зі спецпредставником лідера Сполучених Штатів Америки Кітом Келлогом.

Про це український лідер заявив на пресконференції у Мюнхені у суботі, 15 лютого.

Читайте також:

Зеленський готовий поїхати на фронт з Келлогом

Глава держави пропонує спецпредставнику США поїхати разом на фронт та поговорити з військовими під час його візиту. За його словами, важливо побачити все на власні очі.

"Я сказав Келлогу, що поїду з ним на фронт, якщо він буде готовим. Для мене важливо, щоб він все побачив. Я хочу, щоб він мав доповідь від військових, щоб він зустрівся з Сирським, може з командирами бригад", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Келлог може приїхати до Києва вже найближчими днями, ймовірно, наступного тижня.

Також Келлог розповів, хто братиме участь у переговорах для завершення війни. За його словами, до процесу долучаться Україна, Росія та США.