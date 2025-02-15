Спецпредставник президента США Кіт Келлог може приїхати в Україну вже наступного тижня

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог. Фото: SOPA/SIPA

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог може відвідати Київ вже найближчими днями. Ймовірно, це станеться наступного тижня.

Про це Келлог заявив кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець під час Мюнхенської безпекової конференції у суботу, 15 лютого.

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На запитання про можливий візит в Україну Келлог відповів коротко, припустивши, що візит може відбутися наступного тижня.

"Можливо, наступного тижня", — сказав Келлог.

Раніше спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог назвав ймовірних учасників майбутніх переговорів щодо завершення війни. Також він заявив, що війна в Україні має закінчитися раніше ніж через рік.