Спецпредставитель президента США Кит Келлог может приехать в Украину уже на следующей неделе

Специальный представитель президента США Кит Келлог. Фото: SOPA/SIPA

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог может посетить Киев уже в ближайшие дни. Вероятно, это произойдет на следующей неделе.

Об этом Келлог заявил корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец во время Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля.

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На вопрос о возможном визите в Украину Келлог ответил коротко, предположив, что визит может состояться на следующей неделе.

"Возможно, на следующей неделе", — сказал Келлог.

Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог назвал вероятных участников будущих переговоров по завершению войны. Также он заявил, что война в Украине должна закончиться раньше чем через год.