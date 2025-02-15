Спецпредставитель президента США Кит Келлог может приехать в Украину уже на следующей неделе

Стало известно, когда Келлог может приехать в Украину
Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог может посетить Киев уже в ближайшие дни. Вероятно, это произойдет на следующей неделе.
Об этом Келлог заявил корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец во время Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля.
Келлог планирует приезд в Украину
На вопрос о возможном визите в Украину Келлог ответил коротко, предположив, что визит может состояться на следующей неделе.
"Возможно, на следующей неделе", — сказал Келлог.
Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог назвал вероятных участников будущих переговоров по завершению войны. Также он заявил, что война в Украине должна закончиться раньше чем через год.
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