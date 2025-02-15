Переговори щодо завершення війни — Келлог назвав, хто буде за столом

Кіт Келлог. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Спеціальний представник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог назвав, хто буде за столом переговорів щодо закінчення війни. За його словами, йдеться про Україну, РФ та США.

Про це Кіт Келлог сказав на пресконференції на полях Мюнхенської конференції у суботу, 15 лютого.

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"Ми бачимо, що за столом переговорів буде Україна, РФ і США", — заявив Келлог.

За його словами, за столом переговорів насправді є два головних учасники і посередник.

Келлог підкреслив, що у США ніколи не розглядали варіант переговорів без участі України. Водночас він не згадав про роль Європи у цьому процесі.

Нагадаємо, Келлог заявив, що війна в Україні має завершитися менш ніж за рік. Для цього він відводить 180 днів на залучення всіх сторін до мирного процесу.

Також Келлог наголосив, що для досягнення довготривалого миру необхідна участь Зеленського та європейських союзників.