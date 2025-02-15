Келлог зробив заяву щодо забезпечення довготривалого миру

Кіт Келлог. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Спеціальний представник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог зробив заяву щодо довготривалого миру. За його словами, не можна виключати ні Президента Володимира Зеленського, ні європейських союзників.

Про це Кіт Келлог сказав на пресконференції на полях Мюнхенської конференції у суботу, 15 лютого.

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"Для довготривалого миру не можна виключати ні Президента Зеленського, ні європейських союзників, оскільки без цього не вийде. Це частина процесу, який я використовую", — заявив Келлог.

Він підкреслив важливість діалогу, зокрема з представниками ЄС, оскільки США не можуть самостійно гарантувати мир.

Нагадаємо, 14 лютого керівник ОП Андрій Єрмак зустрівся з Келлогом. Вони обговорили об'єднання зусиль для припинення війни в Україні.

Також Келлог заявив, що війна в Україні повинна завершитися менш ніж за рік. Він оголосив про 180 днів на залучення всіх сторін для досягнення цієї мети.