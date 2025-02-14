Зустріч Єрмака з Келлогом — в ОП розкрили деталі розмови

Єрмак розкрив деталі розмови з Келлогом — про що йшлося
У Мюнхені відбулася зустріч керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака зі спецпредставником Кітом Келлогом. Він виконує повноваження спецпредставника президента США з питань України та Росії.
Про це керівник ОПУ Андрій Єрмак повідомив в Telegram у п'ятницю, 14 лютого.
Зустріч Єрмака з Келлогом — що обговорили
Як зазначив український посадовець, в розмові з Келлогом йшлося про об'єднання зусиль для припинення війни в Україні шляхом досягнення справедливого та тривалого миру. Єрмак наголосив, що Путін ніколи не грає за правилами.
"Росіяни поважають лише силу і зневажають тих, хто її не застосовує. Будь-які домовленості без сильного примусу Росії не працюватимуть — контроль над Україною залишається для Кремля основою імперських амбіцій. Саме тому наш спільний обов'язок — зробити так, щоб агресор заплатив справжню ціну за все скоєне", — наголосив Андрій Єрмак.
Крім того, посадовці обговорили продовження підтримки України. За словами Єрмака, йдеться не тільки про безпеку нашої держави, а й усіх країн Європи й світу.
"Допомагати Україні зараз — набагато дешевше, ніж протистояти сильнішій Росії пізніше", — написав керівник ОП.
Нагадаємо, спецпредставник Трампа щодо РФ та України Кіт Келлог заявив, що Зеленський і Путін повинні провести прямі переговори. Він наголосив, що обом сторонам доведеться піти на поступки.
Раніше у пресслужбі Держдепу анонсували візит спеціального представника президента США Дональда Трампа Кіта Келлога в Україну. Метою візиту стане обговорення припинення війни в Україні.
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