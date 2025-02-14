Зустріч Єрмака з Келлогом — в ОП розкрили деталі розмови

Кіт Келлог та Андрій Єрмак. Фото: Telegram/Андрій Єрмак

У Мюнхені відбулася зустріч керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака зі спецпредставником Кітом Келлогом. Він виконує повноваження спецпредставника президента США з питань України та Росії.

Про це керівник ОПУ Андрій Єрмак повідомив в Telegram у п'ятницю, 14 лютого.

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Зустріч Єрмака з Келлогом — що обговорили

Як зазначив український посадовець, в розмові з Келлогом йшлося про об'єднання зусиль для припинення війни в Україні шляхом досягнення справедливого та тривалого миру. Єрмак наголосив, що Путін ніколи не грає за правилами.

"Росіяни поважають лише силу і зневажають тих, хто її не застосовує. Будь-які домовленості без сильного примусу Росії не працюватимуть — контроль над Україною залишається для Кремля основою імперських амбіцій. Саме тому наш спільний обов'язок — зробити так, щоб агресор заплатив справжню ціну за все скоєне", — наголосив Андрій Єрмак.

Повідомлення Андрія Єрмака. Фото: скриншот

Крім того, посадовці обговорили продовження підтримки України. За словами Єрмака, йдеться не тільки про безпеку нашої держави, а й усіх країн Європи й світу.

"Допомагати Україні зараз — набагато дешевше, ніж протистояти сильнішій Росії пізніше", — написав керівник ОП.

Нагадаємо, спецпредставник Трампа щодо РФ та України Кіт Келлог заявив, що Зеленський і Путін повинні провести прямі переговори. Він наголосив, що обом сторонам доведеться піти на поступки.

Раніше у пресслужбі Держдепу анонсували візит спеціального представника президента США Дональда Трампа Кіта Келлога в Україну. Метою візиту стане обговорення припинення війни в Україні.