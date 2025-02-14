Встреча Ермака с Келлогом — в ОП раскрыли детали разговора

Кит Келлог и Андрей Ермак. Фото: Telegram/Андрей Ермак

В Мюнхене состоялась встреча Руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака со спецпредставителем Китом Келлогом. Он выполняет полномочия спецпредставителя президента США по вопросам Украины и России.

Об этом руководитель ОПУ Андрей Ермак сообщил в Telegram в пятницу, 14 февраля.

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Как отметил украинский чиновник, в разговоре с Келлогом речь шла об объединении усилий для прекращения войны в Украине путем достижения справедливого и прочного мира. Ермак подчеркнул, что Путин никогда не играет по правилам.

"Россияне уважают только силу и презирают тех, кто ее не применяет. Любые договоренности без сильного принуждения России не будут работать — контроль над Украиной остается для Кремля основой имперских амбиций. Именно поэтому наш общий долг — сделать так, чтобы агрессор заплатил настоящую цену за все содеянное", — отметил Андрей Ермак.

Сообщение Андрея Ермака. Фото: скриншот

Кроме того, чиновники обсудили продолжение поддержки Украины. По словам Ермака, речь идет не только о безопасности нашего государства, но и всех стран Европы и мира.

"Помогать Украине сейчас — гораздо дешевле, чем противостоять более сильной России позже", — написал руководитель ОП.

Напомним, спецпредставитель Трампа по РФ и Украине Кит Келлог заявил, что Зеленский и Путин должны провести прямые переговоры. Он подчеркнул, что обеим сторонам придется пойти на уступки.

Ранее в пресс-службе Госдепа анонсировали визит специального представителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога в Украину. Целью визита станет обсуждение прекращения войны в Украине.