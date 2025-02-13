Спецпредставник Трампа Келлог приїде до України

Кіт Келлог. Фото: Reuters

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог із 13 по 22 лютого відвідає Європу, зокрема й Україну. Метою поїздки обговорення із союзниками шляхів припинення російської війни в Україні.

Про це повідомила пресслужба Держдепу.

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Келлог відвідає Європу

Так, Келлог 13-22 лютого відвідає Німеччину, Бельгію та Україну з ціллю "просування мети президента Трампа щодо забезпечення миру через силу в Україні та відстоювання інтересів нацбезпеки США". Зокрема, він візьме участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки та відвідає штаб-квартири НАТО і ЄС у Брюсселі.

Там він зустрінеться з союзниками і партнерами по всій Європі, які готові співпрацювати зі США для відновлення стабільності в Європі.

Візит Келлога до України

"В Україні він зустрінеться з урядовцями та приватними особами, які мужньо витримали майже три роки війни", — йдеться у повідомленні.

У Держдепі зауважили, що Трамп чітко дав зрозуміти, що бойові дії мають припинитися, і США готові підтримати довгострокове рішення. Тому Келлог налаштований "проводити жорстку дипломатію", яка буде необхідна для досягнення мети.

Нагадаємо, вчора Трамп провів телефонну розмову із Зеленським щодо плану завершення війни в Україні.

Також Зеленський розповів, що з американським президентом обговорив дипломатичні, військові та економічні нюанси встановлення миру.