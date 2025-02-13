Спецпредставитель Трампа Кэллог приедет в Украину

В Госдепе США анонсировали визит Келлога в Украину
Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог с 13 по 22 февраля посетит Европу, в том числе и Украину. Целью поездки является обсуждение с союзниками путей прекращения российской войны в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.
Кэллог посетит Европу
Так, Келлог 13-22 февраля посетит Германию, Бельгию и Украину с целью "продвижения цели президента Трампа по обеспечению мира через силу в Украине и отстаивания интересов нацбезопасности США". В частности, он примет участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности и посетит штаб-квартиры НАТО и ЕС в Брюсселе.
Там он встретится с союзниками и партнерами по всей Европе, которые готовы сотрудничать с США для восстановления стабильности в Европе.
Визит Келлога в Украину
"В Украине он встретится с чиновниками и частными лицами, которые мужественно выдержали почти три года войны", — говорится в сообщении.
В Госдепе отметили, что Трамп четко дал понять, что боевые действия должны прекратиться, и США готовы поддержать долгосрочное решение. Поэтому Келлог настроен "проводить жесткую дипломатию", которая будет необходима для достижения цели.
Напомним, вчера Трамп провел телефонный разговор с Зеленским относительно плана завершения войны в Украине.
Также Зеленский рассказал, что с американским президентом обсудил дипломатические, военные и экономические нюансы установления мира.
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