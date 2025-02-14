Зеленський з Путіним мають поговорити напряму — Келлог

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Зеленський і Путін повинні провести прямі переговори. При цьому, обом сторонам доведеться у чомусь поступитись, аби завершити війну.

Про це повідомив спецпредставник Трампа щодо РФ та України Кіт Келлог у четвер, 13 лютого.

Читайте також:

Прямі переговори Зеленського з Путіним

Як зазначив Келлог, масштаб війни в Україні нині прирівнюється до Другої світової війни. Трамп хоче зупинити бойові дії, а потім думати про майбутнє. Для цього Україна та Росія мають поспілкуватись напряму.

"Для нас зрозуміло, що три сторони повинні спілкуватися, особливо два головних гравці — росіяни та українці. Вони мусять сісти й поговорити", — сказав Келлог.

Він також наголосив, що поки переговори ще не почались, всі трохи "позують та грають те, що хочуть". Однак, як переконаний посадовець, після старту переговорів це має припинитись.

"Він (Путін. — Ред.) каже: "Зеленський — нелегітимний, тож не говоритиму з ним". Але це не працює. Вони мусять і обидві сторони мають поступитися. Обидві. Не можна йти на переговори з готовим результатом. Це однобоко", — заявив Келлог.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні доведеться укласти мир. На Заході занепокоїлись тим, що Трамп ніби то захотів все вирішити з Путіним, натомість Володимира Зеленського залучити лише як другорядну думку.

У Британії заявили, що примус України віддати свою територію Росії буде найбільшою зрадою. Лідер ліберальних демократів Ед Дейві заявив, що наразі всі в Європі бояться наслідків для оборони та безпеки.