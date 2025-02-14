Зеленский с Путиным должны поговорить напрямую — Келлог

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Зеленский и Путин должны провести прямые переговоры. При этом, обеим сторонам придется в чем-то уступить, чтобы завершить войну.

Об этом сообщил спецпредставитель Трампа по РФ и Украине Кит Келлог в четверг, 13 февраля.

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Прямые переговоры Зеленского с Путиным

Как отметил Келлог, масштаб войны в Украине сейчас приравнивается ко Второй мировой войне. Трамп хочет остановить боевые действия, а потом думать о будущем. Для этого Украина и Россия должны пообщаться напрямую.

"Для нас понятно, что три стороны должны общаться, особенно два главных игрока — россияне и украинцы. Они должны сесть и поговорить", — сказал Келлог.

Он также отметил, что пока переговоры еще не начались, все немного "позируют и играют то, что хотят". Однако, как убежден чиновник, после старта переговоров это должно прекратиться.

"Он (Путин. — Ред.) говорит: "Зеленский — нелегитимный, поэтому не буду говорить с ним". Но это не работает. Они должны и обе стороны должны уступить. Обе. Нельзя идти на переговоры с готовым результатом. Это однобоко", — заявил Келлог.

Напомним, Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине придется заключить мир. На Западе обеспокоились тем, что Трамп будто бы захотел все решить с Путиным, вместе с тем Владимира Зеленского привлечь только как второстепенное мнение.

В Британии заявили, что принуждение Украины отдать свою территорию России будет самой большой изменой. Лидер либеральных демократов Эд Дейви заявил, что сейчас все в Европе боятся последствий для обороны и безопасности.