Якщо Україна буде змушена здати Росії власну територію, це буде європейська зрада, заявив Дейві

У Британії назвали зрадою примус України до поступок
Лідер ліберальних демократів Британії Ед Дейві заявив у британському парламенті, що примус України віддати свою територію Росії буде найбільшою зрадою європейського союзника з часів Польщі в 1945 році. Крім того, він згадав слова президента США Дональда Трампа, який днями сказав, що Україна "колись небудь може стати російською".
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Це буде зрада Європи, якщо Україну змусять здати свою територію
"Якщо Україна буде змушена здати Росії власну суверенну територію. Це буде найбільша зрада європейського союзника з часів Польщі 1945 року. Але Трамп, каже, що Україна може стати російською, і хоче повернути гроші США. Ми всі боїмося наслідків для нашої оборони та безпеки", — заявив Дейві.
Водночас він спитав британського прем'єра Кіра Стармера, чи може глава уряду запевнити, що він та інші європейські лідери надали достатню допомогу президенту України Володимиру Зеленському, щоб Трамп і російський диктатор Володимир Путін не змусили його прийняти угоду, яка фактично принесе перемогу Росії, на що Стармер сказав наступне.
"Я зустрівся з Зеленським у Києві кілька тижнів тому, вже увосьме. Позиція з початку конфлікту була єдиною для всієї палати. Палата підтримує Україну, і я підтвердив, що ми маємо поставити Україну в найсильнішу позицію. Це важливо зараз так само, як і на початку конфлікту. Найсильніша позиція. І я обговорив, що ще ми та союзники можемо зробити для цього", — відповів прем'єр-міністр Британії.
Напомним, президент США в четверг анонсировал, что на следующей неделе в Саудовской Аравии будет встреча Штатов, Украины и России по поводу завершения войны.
Также ми писали, что по словам Трампа, он верит российскими диктатору Владимиру Путину и его заявлениям по поводу завершения войны.
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