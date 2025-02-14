Якщо Україна буде змушена здати Росії власну територію, це буде європейська зрада, заявив Дейві

Лідер ліберальних демократів Ед Дейві. Фото: mirror.co.uk

Лідер ліберальних демократів Британії Ед Дейві заявив у британському парламенті, що примус України віддати свою територію Росії буде найбільшою зрадою європейського союзника з часів Польщі в 1945 році. Крім того, він згадав слова президента США Дональда Трампа, який днями сказав, що Україна "колись небудь може стати російською".

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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"Якщо Україна буде змушена здати Росії власну суверенну територію. Це буде найбільша зрада європейського союзника з часів Польщі 1945 року. Але Трамп, каже, що Україна може стати російською, і хоче повернути гроші США. Ми всі боїмося наслідків для нашої оборони та безпеки", — заявив Дейві.

Водночас він спитав британського прем'єра Кіра Стармера, чи може глава уряду запевнити, що він та інші європейські лідери надали достатню допомогу президенту України Володимиру Зеленському, щоб Трамп і російський диктатор Володимир Путін не змусили його прийняти угоду, яка фактично принесе перемогу Росії, на що Стармер сказав наступне.

"Я зустрівся з Зеленським у Києві кілька тижнів тому, вже увосьме. Позиція з початку конфлікту була єдиною для всієї палати. Палата підтримує Україну, і я підтвердив, що ми маємо поставити Україну в найсильнішу позицію. Це важливо зараз так само, як і на початку конфлікту. Найсильніша позиція. І я обговорив, що ще ми та союзники можемо зробити для цього", — відповів прем'єр-міністр Британії.

Напомним, президент США в четверг анонсировал, что на следующей неделе в Саудовской Аравии будет встреча Штатов, Украины и России по поводу завершения войны.

Также ми писали, что по словам Трампа, он верит российскими диктатору Владимиру Путину и его заявлениям по поводу завершения войны.