Лидер либеральных демократов Эд Дэйви. Фото: mirror.co.uk

Лидер либеральных демократов Британии Эд Дейви заявил в британском парламенте, что принуждение Украины отдать свою территорию России будет самым большим предательством европейского союзника со времен Польши в 1945 году. Кроме того, он вспомнил слова президента США Дональда Трампа, который на днях сказал, что Украина "когда-нибудь может стать российской".

Об этом сообщает Новости.LIVE.

Читайте также:

Это будет предательство Европы, если Украину заставят сдать свою территорию

"Если Украина будет вынуждена сдать России собственную суверенную территорию. Это будет самое большое предательство европейского союзника со времен Польши 1945 года. Но Трамп, говорит, что Украина может стать российской, и хочет вернуть деньги США. Мы все боимся последствий для нашей обороны и безопасности", — заявил Дэйви.

В то же время он спросил британского премьера Кира Стармера, может ли глава правительства заверить, что он и другие европейские лидеры оказали достаточную помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы Трамп и российский диктатор Владимир Путин не заставили его принять соглашение, которое фактически принесет победу России, на что Стармер сказал следующее.

"Я встретился с Зеленским в Киеве несколько недель назад, уже в восьмой раз. Позиция с начала конфликта была единой для всей палаты. Палата поддерживает Украину, и я подтвердил, что мы должны поставить Украину в сильную позицию. Это важно сейчас так же, как и в начале конфликта. Самая сильная позиция. И я обсудил, что еще мы и союзники можем сделать для этого", — ответил премьер-министр Британии.

Напомним, президент США в четверг анонсировал, что на следующей неделе в Саудовской Аравии будет встреча Штатов, Украины и России по поводу завершения войны.

Также мы писали, что по словам Трампа, он верит российскими диктатору Владимиру Путину и его заявлениям по поводу завершения войны.