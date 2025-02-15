Келлог сделал заявление по обеспечению долговременного мира

Нельзя исключать Зеленского и Европу — Келлог о мире
Специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог сделал заявление относительно долговременного мира. По его словам, нельзя исключать ни президента Владимира Зеленского, ни европейских союзников.
Об этом Кит Келлог сказал на пресс-конференции на полях Мюнхенской конференции в субботу, 15 февраля.
Что сказал Келлог
"Для долговременного мира нельзя исключать ни президента Зеленского, ни европейских союзников, поскольку без этого не получится. Это часть процесса, который я использую", — заявил Келлог.
Он подчеркнул важность диалога, в частности с представителями ЕС, поскольку США не могут самостоятельно гарантировать мир.
Напомним, 14 февраля руководитель ОП Андрей Ермак встретился с Келлогом. Они обсудили объединение усилий для прекращения войны в Украине.
Также Келлог заявил, что война в Украине должна завершиться менее чем за год. Он объявил о 180 днях на привлечение всех сторон для достижения этой цели.
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