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Нельзя исключать Зеленского и Европу — Келлог о мире

15 февраля 2025 16:05
Аркадий Пастула - Редактор
Келлог сделал заявление по обеспечению долговременного мира
Кит Келлог. Фото: REUTERS/Carlos Barria
Аркадий Пастула - Редактор

Специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог сделал заявление относительно долговременного мира. По его словам, нельзя исключать ни президента Владимира Зеленского, ни европейских союзников.

Об этом Кит Келлог сказал на пресс-конференции на полях Мюнхенской конференции в субботу, 15 февраля.

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"Для долговременного мира нельзя исключать ни президента Зеленского, ни европейских союзников, поскольку без этого не получится. Это часть процесса, который я использую", — заявил Келлог.

Он подчеркнул важность диалога, в частности с представителями ЕС, поскольку США не могут самостоятельно гарантировать мир.

Напомним, 14 февраля руководитель ОП Андрей Ермак встретился с Келлогом. Они обсудили объединение усилий для прекращения войны в Украине.

Также Келлог заявил, что война в Украине должна завершиться менее чем за год. Он объявил о 180 днях на привлечение всех сторон для достижения этой цели.

США война Украина Европа Кит Келлог Мюнхенская конференция по безопасности 2025
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