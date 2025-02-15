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Келлог назвал, кто будет за столом переговоров по остановке войны

15 февраля 2025 16:36
Аркадий Пастула - Редактор
Переговоры по завершению войны — Келлог назвал, кто будет за столом
Кит Келлог. Фото: REUTERS/Carlos Barria
Аркадий Пастула - Редактор

Специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог назвал, кто будет за столом переговоров по окончанию войны. По его словам, речь идет об Украине, РФ и США.

Об этом Кит Келлог сказал на пресс-конференции на полях Мюнхенской конференции в субботу, 15 февраля.

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"Мы видим, что за столом переговоров будет Украина, РФ и США", — заявил Келлог.

По его словам, за столом переговоров на самом деле есть два главных участника и посредник.

Келлог подчеркнул, что в США никогда не рассматривали вариант переговоров без участия Украины. В то же время он не упомянул о роли Европы в этом процессе.

Напомним, Келлог заявил, что война в Украине должна завершиться менее чем за год. Для этого он отводит 180 дней на привлечение всех сторон к мирному процессу.

Также Келлог отметил, что для достижения долговременного мира необходимо участие Зеленского и европейских союзников.

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