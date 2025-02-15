Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Келлог заявил, что Путин боялся действовать активно при Трампе arrow

Келлог заявил, что Путин боялся действовать активно при Трампе

15 февраля 2025 19:48
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Кит Келлог заявил, что Путин боялся действовать активно при Трампе
Кит Келлог. Фото: Bloomberg
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Специальный представитель Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что российский диктатор Владимир Путин всегда что-то делал во время президентства Барака Обамы и Джо Байдена. Зато при Дональде Трампе он боялся действовать агрессивно.

Об этом Келлог сказал во время дискуссии с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в субботу, 15 февраля.

Читайте также:

Путин боялся действовать активно при президентстве Трампа

Келлог выразил мнение, что российский диктатор Владимир Путин всегда совершал какие-то враждебные действия во время каденции президентов Обамы и Байдена. Зато во время первого президентского срока Трампа он боялся открыто осуществлять агрессивные действия.

"Убийствами войну не закончить. Нужно иметь комплексный план, над которым мы будем работать вместе", — отметил Келлог.

Напомним, Келлог заявил, что в переговорах о мире будут участвовать Украина, Россия и Соединенные Штаты Америки.

Также Келлог сообщил, что поговорит с союзниками о видении завершения войны в Украине. Всю информацию передадут президенту Трампу.

Джо Байден США владимир путин Дональд Трамп Барак Обама Кит Келлог
Реклама
Реклама
Реклама