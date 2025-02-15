Кит Келлог заявил, что Путин боялся действовать активно при Трампе

Кит Келлог. Фото: Bloomberg

Специальный представитель Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что российский диктатор Владимир Путин всегда что-то делал во время президентства Барака Обамы и Джо Байдена. Зато при Дональде Трампе он боялся действовать агрессивно.

Об этом Келлог сказал во время дискуссии с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в субботу, 15 февраля.

Читайте также:

Путин боялся действовать активно при президентстве Трампа

Келлог выразил мнение, что российский диктатор Владимир Путин всегда совершал какие-то враждебные действия во время каденции президентов Обамы и Байдена. Зато во время первого президентского срока Трампа он боялся открыто осуществлять агрессивные действия.

"Убийствами войну не закончить. Нужно иметь комплексный план, над которым мы будем работать вместе", — отметил Келлог.

Напомним, Келлог заявил, что в переговорах о мире будут участвовать Украина, Россия и Соединенные Штаты Америки.

Также Келлог сообщил, что поговорит с союзниками о видении завершения войны в Украине. Всю информацию передадут президенту Трампу.