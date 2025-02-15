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Келлог сказав, коли можуть ухвалити рішення про закінчення війни

15 лютого 2025 17:06
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Закінчення війни в Україні — Келлог сказав, хто і коли прийме історичне рішення
Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог. Фото: Reutres
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що відвідує Мюнхенську конференцію з безпеки, аби поговорити із союзниками про бачення завершення війни в Україні. Всю інформацію передадуть президенту Дональду Трампу.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE, який працює у Мюнхені.

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За словами Келлога, рішення щодо завершення війни в Україні може бути ухвалене протягом найближчих тижнів або навіть днів. Остаточне рішення прийматиме особисто президент Дональд Трамп, якому нададуть усі можливі варіанти розвитку подій.

"А потім ви збираєте все докупи й кажете: "Гаразд, це колективна думка". Після цього я передаю її тій людині, яка ухвалює рішення. І цією людиною є не Кіт Келлог. Це Президент Сполучених Штатів. Я ніколи не заходитиму на його територію прийняття рішень. Ми даємо йому поради — рішення ухвалює він. Президент Трамп — це лідер, який приймає рішення. Крапка", — сказав Келлог.

Спецпредставник США додав, що радники нададуть Трампу всі можливі варіанти рішень.

"Суть у тому, що ми надаємо йому весь спектр варіантів, які я називаю "лівий і правий", тобто повний набір можливих рішень. Ми ніколи не обрізаємо опції. І цього тижня ви могли бачити деякі висловлювання. Ми чітко заявили, що на столі є чудові варіанти. І важливо, щоб вони залишалися доступними для Президента США. Ми маємо певний часовий простір для ухвалення рішення, але я говорю не про шість місяців чи рік. Я говорю про дні й тижні. Дні й тижні", — сказав Келлог.

Також ми писали, що спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог може відвідати Київ вже наступного тижня. Раніше він назвав, хто буде за столом переговорів щодо закінчення війни.

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