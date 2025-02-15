Окончание войны в Украине — Келлог сказал, кто и когда примет историческое решение

Специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог. Фото: Reutres

Специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что посещает Мюнхенскую конференцию по безопасности, чтобы поговорить с союзниками о видении завершения войны в Украине. Всю информацию передадут президенту Дональду Трампу.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE, который работает в Мюнхене.

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По словам Келлога, решение о завершении войны в Украине может быть принято в течение ближайших недель или даже дней. Окончательное решение будет принимать лично президент Дональд Трамп, которому предоставят все возможные варианты развития событий.

"А потом вы собираете все вместе и говорите: "Ладно, это коллективное мнение". После этого я передаю его тому человеку, который принимает решение. И этим человеком является не Кит Келлог. Это президент Соединенных Штатов. Я никогда не буду заходить на его территорию принятия решений. Мы даем ему советы — решения принимает он. Президент Трамп — это лидер, который принимает решения. Точка", — сказал Келлог.

Спецпредставитель США добавил, что советники предоставят Трампу все возможные варианты решений.

"Суть в том, что мы предоставляем ему весь спектр вариантов, которые я называю "левый и правый", то есть полный набор возможных решений. Мы никогда не обрезаем опции. И на этой неделе вы могли видеть некоторые высказывания. Мы четко заявили, что на столе есть отличные варианты. И важно, чтобы они оставались доступными для Президента США. У нас есть определенное временное пространство для принятия решения, но я говорю не о шести месяцах или годе. Я говорю о днях и неделях. Дни и недели", — сказал Келлог.

Также мы писали, что специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог может посетить Киев уже на следующей неделе. Ранее он назвал, кто будет за столом переговоров по окончанию войны.