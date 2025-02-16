Окончание войны в Украине — Зеленский сказал, доверяет ли Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Российский диктатор Владимир Путин боится президента США Дональда Трампа. Это в конце концов может привести к мирным переговорам между двумя странами.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News.

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В интервью Зеленский поблагодарил Трампа и других американских лидеров за их поддержку Украины, но подчеркнул, что не существует "ни одного лидера в мире, который мог бы договориться с Путиным без нас".

В то же время украинский лидер отдал Трампу заслугу в том, что тот вызывает страх у Путина, что может в конце концов привести к существенным мирным переговорам между двумя странами.

"Путин не хочет никакого мира. Но я думаю, что он немного боится президента Трампа, и я считаю, что у американского лидера есть этот шанс, он сильный, и я думаю, что он действительно может заставить Путина сесть за стол переговоров", — сказал глава украинского государства.

Впрочем, Зеленский призвал Трампа подходить к своим разговорам с Путиным и другими российскими лидерами, оставаясь верным Украине. В интервью он подчеркнул, что Украине будет "очень трудно" выжить без американской военной помощи, и выразил обеспокоенность уровнем доверия в партнерстве с США на данный момент.

"Я очень хочу, чтобы для Трампа Украина была в приоритете, а не Россия. И я надеюсь, что мы важнее. Мы не такие большие, как Россия, но стратегически Украина важнее для Соединенных Штатов, потому что мы действительно партнеры, союзники и разделяем общие ценности", — сказал украинский президент.

На вопрос, верит ли он, что Трамп ведет переговоры добросовестно, Зеленский ответил, что да.

"Я надеюсь на это. Очень надеюсь. Я доверяю президенту Трампу, потому что он президент Соединенных Штатов, потому что ваш народ, ваши люди проголосовали за него, и я уважаю их выбор", — добавил глава государства.

Ранее спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог отметил, что при президентстве Барака Обамы и Джо Байдена Владимир Путин постоянно проявлял активность, тогда как во время каденции Трампа воздерживался от агрессивных действий из-за страха.

Напомним, Украина начала работу с командой лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по окончанию войны.