Мирные переговоры — почему США говорит отдельно с Украиной и Россией

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки хотят пообщаться сначала с представителями России и Украины отдельно. После этого проведут совместные переговоры.

Об этом пишет NBC News в понедельник, 17 февраля.

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Переговоры о прекращении войны в Украине

По информации издания, госсекретарь США Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и специальный посланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планируют отправиться в Саудовскую Аравию. Там начнутся переговоры о мире между Россией и Украиной.

Двое официальных лиц США подтвердили NBC News, что Украину не приглашали на переговоры в Саудовской Аравии. Они объяснили, что Соединенные Штаты хотят провести двустороннюю встречу с Россией, затем двустороннюю встречу с Украиной, а уже потом совместные переговоры.

"Все это означает, что мы работаем с обеими, Россией и Украиной, с одинаковым весом. Мы хотим положить конец убийствам и идти к прочному миру", — сказал один из чиновников.

Издание также добавляет, что Келлог в Мюнхене заявил о том, что стороны должны говорить, нравится им это или нет. Он отметил, что украинцы будут за столом дискуссий о прекращении войны. Однако по его словам, европейцы не будут иметь место на переговорах.

Напомним, Президент США Дональд Трамп заявил, что Путин, по его мнению, хочет закончить войну в Украине. Он также рассказал о трехчасовой встрече его спецпосланника Стивена Уиткоффа с российским диктатором.

Вместе с тем украинский Президент Владимир Зеленский убежден, что глава Кремля не готов к переговорам о завершении войны. Он поделился, что сказал бы Путину на переговорах.