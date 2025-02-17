Європа зможе купляти зброю США для України — Трамп готовий дозволити

Трамп готовий дозволити Європі купляти зброю США для України
Президент США Дональд Трамп готовий дозволити Європі купувати американську зброю для України. Це допоможе отримувати Україні зброю США навіть при умові припинення військової допомоги.
Про це пише Bloomberg в понеділок, 17 лютого.
Європа зможе купувати зброю США для України
Як зазначає видання, зараз Трамп намагається припинити війну в Україні. Паралельно Президент США готовий надати Європі дозвіл на купівлю зброї американського виробництва для України.
"Трамп відповів "так" у неділю на запитання журналістів про перспективу. Це відкриває двері для того, щоб Україна мала доступ до зброї, навіть якщо Трамп припинить допомогу США", — йдеться у матеріалі.
Видання також зазначає, що чи буде це втілено в життя — невідомо, адже Трамп з одного боку наполягає на швидкому та остаточному припиненні бойових дій. З іншого боку Президент США тисне на Європу, аби вона збільшувала оборонні можливості, включно з Україною.
Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Сполучені Штати проведуть спільні переговори після того, як поспілкуються з РФ та Україною окремо. Зустріч представників Трампа та Путіна має відбутись незабаром у Саудівській Аравії.
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія буде воювати з НАТО. Дональд Трамп відреагував на ці слова та запевнив, що такого не буде.
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