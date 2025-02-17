Європа зможе купляти зброю США для України — Трамп готовий дозволити

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп готовий дозволити Європі купувати американську зброю для України. Це допоможе отримувати Україні зброю США навіть при умові припинення військової допомоги.

Про це пише Bloomberg в понеділок, 17 лютого.

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Як зазначає видання, зараз Трамп намагається припинити війну в Україні. Паралельно Президент США готовий надати Європі дозвіл на купівлю зброї американського виробництва для України.

"Трамп відповів "так" у неділю на запитання журналістів про перспективу. Це відкриває двері для того, щоб Україна мала доступ до зброї, навіть якщо Трамп припинить допомогу США", — йдеться у матеріалі.

Видання також зазначає, що чи буде це втілено в життя — невідомо, адже Трамп з одного боку наполягає на швидкому та остаточному припиненні бойових дій. З іншого боку Президент США тисне на Європу, аби вона збільшувала оборонні можливості, включно з Україною.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Сполучені Штати проведуть спільні переговори після того, як поспілкуються з РФ та Україною окремо. Зустріч представників Трампа та Путіна має відбутись незабаром у Саудівській Аравії.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія буде воювати з НАТО. Дональд Трамп відреагував на ці слова та запевнив, що такого не буде.