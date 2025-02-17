Війна в Україні — Трамп висловився про наміри Путіна

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін хоче закінчити війну. За його словами, українська сторона прагне того ж.

Про це повідомляє Telegram-канал "Donald Trump українською".

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Трамп заявив, що Путін хоче припинити бої в Україні. За його словами, сторони серйозно поговорили про війну. Він також розповів, що його спецпосланець перебував в Москві і провів з російським диктатором зустріч, яка тривала три години.

"Думаю, він хоче припинити бої. У них велика, потужна машина. Ви це розумієте. Вони перемогли Гітлера і Наполеона. Знаєте, вони воюють вже довго. Вони це вже робили раніше. Але думаю, хотів би зупинитись. Думаю, він хотів би припинити бої", — заявив президент США.

Водночас він не відповів, чого саме хоче досягти Путін: зупинення бойових дій чи захоплення всієї України. Однак Трамп наголосив, що закінчити війну "прагнуть обидві сторони".

"Думаю, він хоче зупинитись. Це було моє запитання до нього. Бо якщо він продовжить, це буде проблемою. І це створило б мені велику проблему. Бо цього просто не можна допустити. Думаю, він хоче це закінчити. І вони хочуть швидко закінчити. Обидві сторони. І Зеленський теж хоче це закінчити", — додав очільник США.

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що Путін не хоче захоплювати всю Україну, а Зеленський залучений до процесу досягнення миру.

Крім того, президент США вважає, що Росія нападатиме на НАТО і він не вірить в це.