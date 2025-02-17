Война в Украине — Трамп высказался о намерениях Путина

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет закончить войну в Украине. По его словам, украинская сторона стремится к тому же.

Об этом сообщает Telegram-канал "Donald Trump на украинском".

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Трамп заявил, что Путин хочет прекратить бои в Украине. По его словам, стороны серьезно поговорили о войне. Он также рассказал, что его спецпосланник находился в Москве и провел с российским диктатором встречу, которая длилась три часа.

"Думаю, он хочет прекратить бои. У них большая, мощная машина. Вы это понимаете. Они победили Гитлера и Наполеона. Знаете, они воюют уже долго. Они это уже делали раньше. Но думаю, хотел бы остановиться. Думаю, он хотел бы прекратить бои", — заявил президент США.

В то же время он не ответил, чего именно хочет достичь Путин: остановки боевых действий или захвата всей Украины. Однако Трамп подчеркнул, что закончить войну "стремятся обе стороны".

"Думаю, он хочет остановиться. Это был мой вопрос к нему. Потому что если он продолжит, это будет проблемой. И это создало бы мне большую проблему. Потому что этого просто нельзя допустить. Думаю, он хочет это закончить. И они хотят быстро закончить. Обе стороны. И Зеленский тоже хочет это закончить", — добавил глава США.

Напомним, накануне Трамп заявил, что Путин не хочет захватывать всю Украину, а Зеленский вовлечен в процесс достижения мира.

Кроме того, президент США считает, что Россия будет нападать на НАТО и он не верит в это.