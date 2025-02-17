Европа сможет покупать оружие США для Украины — Трамп готов разрешить

Трамп готов разрешить Европе покупать оружие США для Украины
Президент США Дональд Трамп готов разрешить Европе покупать американское оружие для Украины. Это поможет получать Украине оружие США даже при условии прекращения военной помощи.
Об этом пишет Bloomberg в понедельник, 17 февраля.
Европа сможет покупать оружие США для Украины
Как отмечает издание, сейчас Трамп пытается прекратить войну в Украине. Параллельно президент США готов предоставить Европе разрешение на покупку оружия американского производства для Украины.
"Трамп ответил "да" в воскресенье на вопрос журналистов о перспективе. Это открывает двери для того, чтобы Украина имела доступ к оружию, даже если Трамп прекратит помощь США", — говорится в материале.
Издание также отмечает, что будет ли это воплощено в жизнь — неизвестно, ведь Трамп с одной стороны настаивает на быстром и окончательном прекращении боевых действий. С другой стороны Президент США давит на Европу, чтобы она увеличивала оборонительные возможности, включая Украину.
Напомним, по информации СМИ, Соединенные Штаты проведут совместные переговоры после того, как пообщаются с РФ и Украиной отдельно. Встреча представителей Трампа и Путина должна состояться вскоре в Саудовской Аравии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия будет воевать с НАТО. Дональд Трамп отреагировал на эти слова и заверил, что такого не будет.
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