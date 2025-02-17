Европа сможет покупать оружие США для Украины — Трамп готов разрешить

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп готов разрешить Европе покупать американское оружие для Украины. Это поможет получать Украине оружие США даже при условии прекращения военной помощи.

Об этом пишет Bloomberg в понедельник, 17 февраля.

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Как отмечает издание, сейчас Трамп пытается прекратить войну в Украине. Параллельно президент США готов предоставить Европе разрешение на покупку оружия американского производства для Украины.

"Трамп ответил "да" в воскресенье на вопрос журналистов о перспективе. Это открывает двери для того, чтобы Украина имела доступ к оружию, даже если Трамп прекратит помощь США", — говорится в материале.

Издание также отмечает, что будет ли это воплощено в жизнь — неизвестно, ведь Трамп с одной стороны настаивает на быстром и окончательном прекращении боевых действий. С другой стороны Президент США давит на Европу, чтобы она увеличивала оборонительные возможности, включая Украину.

Напомним, по информации СМИ, Соединенные Штаты проведут совместные переговоры после того, как пообщаются с РФ и Украиной отдельно. Встреча представителей Трампа и Путина должна состояться вскоре в Саудовской Аравии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия будет воевать с НАТО. Дональд Трамп отреагировал на эти слова и заверил, что такого не будет.