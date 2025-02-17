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Трамп заявив, що Росія не нападе на НАТО

17 лютого 2025 08:27
Аркадій Пастула - Редактор
Трамп заперечив можливість війни Росії з НАТО
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Аркадій Пастула - Редактор

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на слова українського лідера Володимира Зеленського, що одного дня Росія буде воювати з НАТО. За його словами, такого не буде.

Про це Дональд Трамп сказав журналістам Fox News.

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У лідера Штатів запитали, чи згоден він з заявою Зеленського, що російські окупанти воюватимуть проти НАТО, і чи стурбований він з цього приводу.

"Ні, я не згодний. Я не згодний. Анітрохи", — відповів Трамп.

Нагадаємо, 16 лютого Зеленський заявив, що Росія може напасти на НАТО, якщо окупантів не зупинити.

Також Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін прагне завершення війни в Україні. 

США війна НАТО Дональд Трамп Росія
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