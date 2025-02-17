Трамп заперечив можливість війни Росії з НАТО

Трамп заявив, що Росія не нападе на НАТО
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на слова українського лідера Володимира Зеленського, що одного дня Росія буде воювати з НАТО. За його словами, такого не буде.
Про це Дональд Трамп сказав журналістам Fox News.
Трамп не вірить, що РФ воюватиме проти НАТО
У лідера Штатів запитали, чи згоден він з заявою Зеленського, що російські окупанти воюватимуть проти НАТО, і чи стурбований він з цього приводу.
"Ні, я не згодний. Я не згодний. Анітрохи", — відповів Трамп.
Нагадаємо, 16 лютого Зеленський заявив, що Росія може напасти на НАТО, якщо окупантів не зупинити.
Також Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін прагне завершення війни в Україні.
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