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Трамп заявил, что Россия не нападет на НАТО

17 февраля 2025 08:27
Аркадий Пастула - Редактор
Трамп отрицает возможность войны России с НАТО
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на слова украинского лидера Владимира Зеленского, что однажды Россия будет воевать с НАТО. По его словам, такого не будет.

Об этом Дональд Трамп сказал журналистам Fox News.

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У лидера Штатов спросили, согласен ли он с заявлением Зеленского, что российские оккупанты будут воевать против НАТО, и обеспокоен ли он по этому поводу.

"Нет, я не согласен. Я не согласен. Нисколько", — ответил Трамп.

Напомним, 16 февраля Зеленский заявил, что Россия может напасть на НАТО, если оккупантов не остановить.

Также Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин стремится к завершению войны в Украине.

США война НАТО Дональд Трамп Россия
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