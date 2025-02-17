Переговоры о войне - никто не будет навязывать Украине мирное соглашение

Представитель США по вопросам Украины Кит Келлог. Фото: Newscom/Alamy

Специальный представитель лидера США Кит Келлог заявил, что никто не заставит президента Владимира Зеленского подписать мирное соглашение. Он подчеркнул, что окончательное решение будет принимать сам президент и Украина.

Об этом американский чиновник заявил в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, передает телеканал Sky News.

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Выступая перед журналистами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Кит Келлог заявил, что никто не заставит Зеленского подписать мирное соглашение, и что этот вопрос будет решаться совместно с Украиной.

"Он и народ Украины примут это решение", — сказал Келлог.

По словам Келлога, США готовы выслушать "пункты обсуждения" от всех сторон. В то же время он отметил, что его задача заключается в предоставлении Украине гарантий безопасности.

Напомним, сегодня, 17 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Зеленский встретился с президентом ОАЭ в Абу-Даби.

Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Европе необходимо представить специального посланника по вопросам мира в Украине.