Кіт Келлог 19 лютого прибув до України — що відомо

Кіт Келлог. Фото: скриншот

До України прибув спецпредставник Сполучених Штатів Америки з питань Росії та України Кіт Келлог. Його зустріла посол Бріджит Брінк.

Про це повідомляє "Суспільне" у середу, 19 лютого.

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"Ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії — слухати. Потім я повернуся до США, поговорю з президентом Трампом. Щоб бути впевненими, що ми все правильно розуміємо", — наголосив Келлог.

Він також висловив переконання, що війна не почалася б, "якби Трамп обіймав посаду президента".

"Він розуміє, що люди страждають, розуміє, які руйнування. І ми хочемо, щоб це завершилося", — додав спецпредставник США.

Нагадаємо, Келлог заявив, що ніхто не змусить Президента Володимира Зеленського підписати мирну угоду. За його словами, остаточне рішення прийматиме лише Україна.

Раніше Зеленський заявив про готовність вирушити на фронт разом із спецпредставником лідера США.