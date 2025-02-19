Кит Келлог 19 февраля прибыл в Украину — что известно

Кит Келлог. Фото: скриншот

В Украину прибыл спецпредставитель Соединенных Штатов Америки по вопросам России и Украины Кит Келлог. Его встретила посол Бриджит Бринк.

Об этом сообщает "Суспільне" в среду, 19 февраля.

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"Мы будем слушать. Мы готовы предоставить необходимое. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии — слушать. Затем я вернусь в США, поговорю с президентом Трампом. Чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем", — подчеркнул Келлог.

Он также выразил убеждение, что война не началась бы, "если бы Трамп занимал пост президента".

"Он понимает, что люди страдают, понимает, какие разрушения. И мы хотим, чтобы это завершилось", — добавил спецпредставитель США.

Напомним, Келлог заявил, что никто не заставит Президента Владимира Зеленского подписать мирное соглашение. По его словам, окончательное решение будет принимать только Украина.

Ранее Зеленский заявил о готовности отправиться на фронт вместе со спецпредставителем лидера США.