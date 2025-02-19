Зеленський разом зі спецпредставником США Келлогом поїде на фронт

Володимир Зеленський. Фото: TETIANA DZHAFAROVA/Pool via REUTERS

Президент Володимир Зеленський повідомив, що разом зі спецпредставником Сполучених Штатів Америки з питань Росії та України Кітом Келлогом поїде на фронт. Відомо, що він прибув у Київ сьогодні, 19 лютого.

Про це український лідер сказав на пресконференції.

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Глава держави хоче, аби Келлог побачив, що відбувається на фронті насправді.

"Чи готові військові терміново голосувати, щоб піти додому, все віддати росіянам і не мати гарантій безпеки? Нехай їх запитає. Для мене це завдання, щоб пан Келлог отримав інформацію сам, якщо буде можливість, час і бажання", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 19 лютого до України приїхав Кіт Келлог, якого зустріла посол Бріджит Брінк. Він наголосив, що розуміє необхідність гарантій безпеки.

Також Зеленський відреагував на заяву Дональда Трампа про необхідність повернення 500 мільярдів доларів у вигляді корисних копалин.