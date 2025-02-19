Допомога для України від США — Зеленський назвав суму

Володимир Зеленський. Фото: TETIANA DZHAFAROVA/Pool via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, що країна повинна повернути 500 мільярдів доларів корисними копалинами. За його словами, Вашингтон надав набагато менше.

Про це український лідер сказав на пресконференції у середу, 19 лютого.

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Глава держави зазначив, що Сполучені Штати надали України 67 мільярдів доларів зброєю та 31 мільярд доларів програмами в бюджет.

"Те, що Трамп каже повернути 500 млрд доларів копалинами — це несерйозна розмова", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 19 лютого Трамп заявив про необхідність повернення фінансування, яке Україна отримала від адміністрації Джо Байдена.

Також Зеленський прокоментував заяви Трампа щодо необхідності проведення виборів в Україні. За його словами, за результатами опитувань 57% громадян висловлюють йому довіру.