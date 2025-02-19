Зеленський зробив нову заяву стосовно проведення виборів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський висловився стосовно заяв очільника США Дональда Трампа про необхідність проведення виборів в Україні. За словами українського лідера, результати опитування показують, що йому довіряють 57% громадян.

Про це Зеленський сказав під час пресконференції у Києві у середу, 19 лютого.

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Зеленський зазначив, що ніколи не коментує рейтинги, оскільки вважає, що це свідчить про якісь політичні змагання, ніби "йдуть вибори". Він уточнив, що сьогодні вранці були опубліковані результати опитування щодо довіри українців.

"Але раз прийшов такий час, значить ми ініціативу візьмемо у свої руки. Передусім сьогодні довіра до мене становить 57% по КМІСУ. Так що якщо хтось мене хоче поміняти прямо зараз — то прямо зараз ніяк не вийде, я б так сказав", — сказав президент.

За словами Зеленського, та інформація про нібито лише 4% українців, які підтримують його — дезінформація, яка йде від Росії. Водночас існують докази того, що саме ці цифри обговорюються Америкою й Росією.

"На жаль, президент США Дональд Трамп з усією повагою до нього та його народу, живе в цьому дезінформаційному просторі. І питання навіть не яка в мене підтримка, а в тому, що важливо — ті рейтинги на які ми звертаємо увагу", — додав він.

Рейтинг Зеленського

За даними КМІС, станом на першу половину лютого 2025 року показники довіри Зеленському покращилися порівняно з останнім опитуванням у грудні 2024 року. Тоді Зеленському довіряли 52%, не довіряли — 39%, а баланс довіри-недовіри становив +13%.

Зараз не довіряють чинному президенту 37% респондентів. А баланс довіри-недовіри становить +20%.

Результати опитувань. Фото: КМІС

Раніше Трамп заявив, що Україні потрібні вибори, а Зеленський нібито має популярність на рівні 4%.

Також американський лідер додав, що українці мають повернути надану допомогу від США. Що, за його оцінками, еквівалентно близько 300-350 мільярдів доларів.