Зеленский сделал новое заявление относительно проведения выборов

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно заявлений главы США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов в Украине. По словам украинского лидера, результаты опроса показывают, что ему доверяют 57% граждан.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции в Киеве в среду, 19 февраля.

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Выборы в Украине

Зеленский отметил, что никогда не комментирует рейтинги, поскольку считает, что это свидетельствует о каких-то политических соревнованиях, будто "идут выборы". Он уточнил, что сегодня утром были опубликованы результаты опроса по доверию украинцев.

"Но раз пришло такое время, значит мы инициативу возьмем в свои руки. Прежде всего сегодня доверие ко мне составляет 57% по КМИСУ. Так что если кто-то меня хочет поменять прямо сейчас — то прямо сейчас никак не получится, я бы так сказал", — сказал президент.

По словам Зеленского, и информация о якобы только 4% украинцев, которые поддерживают его — дезинформация, которая идет от России. В то же время существуют доказательства того, что именно эти цифры обсуждаются Америкой и Россией.

"К сожалению, президент США Дональд Трамп со всем уважением к нему и его народу, живет в этом дезинформационном пространстве. И вопрос даже не какая у меня поддержка, а в том, что важно — те рейтинги на которые мы обращаем внимание", — добавил он.

Рейтинг Зеленского

По данным КМИС, по состоянию на первую половину февраля 2025 года показатели доверия Зеленскому улучшились по сравнению с последним опросом в декабре 2024 года. Тогда Зеленскому доверяли 52%, не доверяли — 39%, а баланс доверия-недоверия составлял +13%.

Сейчас не доверяют действующему президенту 37% респондентов. А баланс доверия-недоверия составляет +20%.

Результаты опросов. Фото: КМИС

Ранее Трамп заявил, что Украине нужны выборы, а Зеленский якобы имеет популярность на уровне 4%.

Также американский лидер добавил, что украинцы должны вернуть оказанную помощь от США. Что, по его оценкам, эквивалентно около 300-350 миллиардов долларов.