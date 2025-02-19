Зеленський розпочав переговори з європейськими лідерами щодо фінансування ЗСУ

Володимир Зеленський. Фото: TETIANA DZHAFAROVA/Pool via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський заявив, що почав переговори з європейськими лідерами. Головною темою є фінансування Збройних сил.

Про це український лідер сказав на пресконференції у середу, 19 лютого.

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Український лідер наголосив, що Європа буде допомагати Україні, якщо США цього не зроблять.

"Я почав переговори з європейськими лідерами, і я вірю, що вони будуть готові фінансувати Збройні сили України, якщо США цього не зроблять", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський висловив свою думку щодо заяви лідера США Дональда Трампа про необхідність повернення 500 мільярдів доларів.

Також глава держави повідомив, що в Україні відсутні ракети для системи ППО Patriot.