Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Допомога Україні — Зеленський почав переговори з Європою arrow

Допомога Україні — Зеленський почав переговори з Європою

19 лютого 2025 13:10
Аркадій Пастула - Редактор
Зеленський розпочав переговори з європейськими лідерами щодо фінансування ЗСУ
Володимир Зеленський. Фото: TETIANA DZHAFAROVA/Pool via REUTERS
Аркадій Пастула - Редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що почав переговори з європейськими лідерами. Головною темою є фінансування Збройних сил.

Про це український лідер сказав на пресконференції у середу, 19 лютого.

Читайте також:

Фінансування української армії

Український лідер наголосив, що Європа буде допомагати Україні, якщо США цього не зроблять.

"Я почав переговори з європейськими лідерами, і я вірю, що вони будуть готові фінансувати Збройні сили України, якщо США цього не зроблять", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський висловив свою думку щодо заяви лідера США Дональда Трампа про необхідність повернення 500 мільярдів доларів.

Також глава держави повідомив, що в Україні відсутні ракети для системи ППО Patriot

Володимир Зеленський США ЗСУ військова допомога Україна Європа
Реклама
Реклама
Реклама