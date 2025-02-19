Помощь для Украины от США — Зеленский назвал сумму

Владимир Зеленский. Фото: TETIANA DZHAFAROVA/Pool via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, что страна должна вернуть 500 миллиардов долларов полезными ископаемыми. По его словам, Вашингтон предоставил гораздо меньше.

Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции в среду, 19 февраля.

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Глава государства отметил, что Соединенные Штаты предоставили Украине 67 миллиардов долларов оружием и 31 миллиард долларов программами в бюджет.

"То, что Трамп говорит вернуть 500 млрд долларов ископаемыми — это несерьезный разговор", — добавил Зеленский.

Напомним, 19 февраля Трамп заявил о необходимости возвращения финансирования, которое Украина получила от администрации Джо Байдена.

Также Зеленский прокомментировал заявления Трампа о необходимости проведения выборов в Украине. По его словам, по результатам опросов 57% граждан выражают ему доверие.