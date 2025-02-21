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Келлог вперше прокоментував зустріч із Зеленським

21 лютого 2025 16:11
Ольга Антоновська - редактор
Келлог прокоментував зустріч із Зеленським — що сказав
Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог. Фото: Reuters
Ольга Антоновська - редактор

Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог вперше прокоментував зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. Американець назвав діалог "позитивним".

Про це Кіт Келлог написав у соцмережі X у п'ятницю, 21 лютого.

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"Довгий і насичений день з вищим керівництвом України. Широкі та позитивні дискусії з Зеленським, бойовим і відважним лідером нації у стані війни, та його талановитою командою з національної безпеки", — написав Келлог.

Кіт Келлог прокоментував зустріч із Зеленським
Повідомлення Кіта Келлога. Фото: скриншот

Нагадаємо, Кіт Келлог та Володимир Зеленський зустрілись у Києві 20 лютого. Президент України зазначив, що розмова була "хорошою", та розповів деталі перемовин.

Також американець зустрівся з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Кіт Келлог почув про готовність України досягти миру завдяки силі.

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