Келлог прокоментував зустріч із Зеленським — що сказав

Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог. Фото: Reuters

Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог вперше прокоментував зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. Американець назвав діалог "позитивним".

Про це Кіт Келлог написав у соцмережі X у п'ятницю, 21 лютого.

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"Довгий і насичений день з вищим керівництвом України. Широкі та позитивні дискусії з Зеленським, бойовим і відважним лідером нації у стані війни, та його талановитою командою з національної безпеки", — написав Келлог.

Повідомлення Кіта Келлога. Фото: скриншот

Нагадаємо, Кіт Келлог та Володимир Зеленський зустрілись у Києві 20 лютого. Президент України зазначив, що розмова була "хорошою", та розповів деталі перемовин.

Також американець зустрівся з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Кіт Келлог почув про готовність України досягти миру завдяки силі.