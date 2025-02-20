Зеленський зустрівся з Кітом Келлогом. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпосланцем Сполучених Штатів по Україні генералом Кітом Келлогом. Пресконференція була скасована через прохання американської сторони.

Про це повідомляється у четвер, 20 лютого.

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Зеленський зустрівся з Келлогом

Зеленський зустрівся зі спецпосланцем США по Україні Келлогом. Після переговорів між президентом і посадовцем Трампа була запланована спільна пресконференція. Втім, її скасували через прохання американської сторони.

Нагадаємо, Зеленський заявив про плани поїхати на фронт разом зі спецпредставником США з питань Росії та України Кітом Келлогом.

З Келлогом також зустрівся керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він обговорив з представником США партнерство та важливість гарантій безпеки.