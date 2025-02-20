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Зеленский встретился с Китом Келлогом

20 февраля 2025 16:56
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Зеленский встретился с Китом Келлогом
Зеленский встретился с Китом Келлогом. Фото: скриншот
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпосланником Соединенных Штатов по Украине генералом Китом Келлогом. Пресс-конференция была отменена по просьбе американской стороны.

Об этом сообщается в четверг, 20 февраля.

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Зеленский встретился с Келлогом

Зеленский встретился со спецпосланником США по Украине Келлогом. После переговоров между президентом и чиновником Трампа была запланирована совместная пресс-конференция. Впрочем, ее отменили по просьбе американской стороны.

Напомним, Зеленский заявил о планах поехать на фронт вместе со спецпредставителем США по вопросам России и Украины Китом Келлогом.

С Келлогом также встретился руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он обсудил с представителем США партнерство и важность гарантий безопасности.

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