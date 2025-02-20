Зустріч Сибіги з Келлогом — що обговорили посадовці

Андрій Сибіга та Кіт Келлог тиснуть руки. Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся зі спецпредставником США з питань України Кітом Келлогом. Йшлося про війну в Україні.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України в Telegram у четвер, 20 лютого.

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Зустріч Сибіги з Келлогом

Як зазначається у повідомленні, Україна підтвердила свої наміри американському представнику про досягнення миру завдяки силі. Крім того, Сибіга розповів про бачення необхідних для цього кроків.

"На зустрічі з Кітом Келлогом обговорили шляхи до всеосяжного, справедливого та стійкого миру. Наголосив, що безпека України і безпека трансатлантичного простору неподільні", — зазначив голова МЗС.

Повідомлення МЗС. Фото: скриншот

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський заявив про плани поїхати на фронт разом зі спецпредставником США з питань Росії та України Кітом Келлогом. Американець прибув у Київ в середу, 19 лютого.

З Кітом Келлогом також зустрівся керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він обговорив з представником США партнерство та важливість гарантій безпеки.