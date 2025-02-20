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Сибига в Киеве встретился с Келлогом — о чем говорили

20 февраля 2025 16:02
Ольга Антоновская - редактор
Встреча Сибиги с Келлогом — что обсудили чиновники
Андрей Сибига и Кит Келлог пожимают руки. Фото: МИД Украины
Ольга Антоновская - редактор

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился со спецпредставителем США по вопросам Украины Китом Келлогом. Речь шла о войне в Украине.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины в Telegram в четверг, 20 февраля.

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Как отмечается в сообщении, Украина подтвердила свои намерения американскому представителю о достижении мира благодаря силе. Кроме того, Сибига рассказал о видении необходимых для этого шагов.

"На встрече с Китом Келлогом обсудили пути к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру. Подчеркнул, что безопасность Украины и безопасность трансатлантического пространства неделимы", — отметил глава МИД.

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Сообщение МИД. Фото: скриншот

Напомним, глава государства Владимир Зеленский заявил о планах поехать на фронт вместе со спецпредставителем США по вопросам России и Украины Китом Келлогом. Американец прибыл в Киев в среду, 19 февраля.

С Китом Келлогом также встретился руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он обсудил с представителем США партнерство и важность гарантий безопасности.

США МИД Андрей Сибига война в Украине війна Кит Келлог
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