Зеленський зустрівся з Келлогом — подробиці розмови

Володимир Зеленський та Кіт Келлог. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський 20 лютого зустрівся зі спеціальним представником США з питань України та Росії Кітом Келлогом. Американець перебуває в Києві з триденним візитом.

Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

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Зустріч Зеленського з Келлогом

За словами Зеленського, розмова з Келлогом була "хорошою". Під час зустрічі йшлося про ситуацію на полі бою. Також обговорили повернення українських полонених додому та гарантії безпеки.

"Україна від першої ж секунди цієї війни прагне миру, і ми можемо й мусимо зробити мир надійним і тривалим, щоб Росія більше ніколи не змогла повернутися з війною. Україна готова до сильної, дійсно корисної угоди з президентом Сполучених Штатів щодо інвестицій і безпеки. Ми запропонували найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату. Наша команда готова до роботи 24/7", — заявив Зеленський.

Глава держави також подякував Келлогу за спільну роботу. Зеленський наголосив, що всім у світі потрібен успіх у відносинах зі Сполученими Штатами.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся зі спецпредставником США з питань України Кітом Келлогом. Вони обговорили ситуацію в Україні та можливості для припинення війни.

Також Володимир Зеленський повідомляв, що він планує поїхати на фронт разом зі спецпредставником США з питань Росії та України Кітом Келлогом. Президент хоче, аби США побачили, що відбувається на фронті насправді.