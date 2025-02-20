Зеленский встретился с Келлогом — подробности разговора

Владимир Зеленский и Кит Келлог. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский 20 февраля встретился со специальным представителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Американец находится в Киеве с трехдневным визитом.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

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Встреча Зеленского с Келлогом

По словам Зеленского, разговор с Келлогом был "хорошим". Во время встречи речь шла о ситуации на поле боя. Также обсудили возвращение украинских пленных домой и гарантии безопасности.

"Украина с первой же секунды этой войны хочет мира, и мы можем и должны сделать мир надежным и длительным, чтобы Россия больше никогда не смогла вернуться с войной. Украина готова к сильному, действительно полезному соглашению с Президентом Соединенных Штатов по инвестициям и безопасности. Мы предложили самый быстрый и наиболее конструктивный путь достижения результата. Наша команда готова к работе 24/7", — заявил Зеленский.

Глава государства также поблагодарил Келлога за совместную работу. Зеленский подчеркнул, что всем в мире нужен успех в отношениях с Соединенными Штатами.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился со спецпредставителем США по вопросам Украины Китом Келлогом. Они обсудили ситуацию в Украине и возможности для прекращения войны.

Также Владимир Зеленский сообщал, что он планирует поехать на фронт вместе со спецпредставителем США по вопросам России и Украины Китом Келлогом. Президент хочет, чтобы США увидели, что происходит на фронте на самом деле.