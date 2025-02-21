Келлог прокомментировал встречу с Зеленским — что сказал

Келлог впервые прокомментировал встречу с Зеленским
Специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог впервые прокомментировал встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Американец назвал диалог "позитивным".
Об этом Кит Келлог написал в соцсети X в пятницу, 21 февраля.
Кэллог о встрече с Зеленским
"Долгий и насыщенный день с высшим руководством Украины. Широкие и позитивные дискуссии с Зеленским, боевым и отважным лидером нации в состоянии войны и его талантливой командой по национальной безопасности", — написал Кэллог.
Напомним, Кит Келлог и Владимир Зеленский встретились в Киеве 20 февраля. Президент Украины отметил, что разговор был "хорошим" и рассказал детали переговоров.
Также американец встретился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Кит Келлог услышал о готовности Украины достичь мира благодаря силе.
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