Келлог прокомментировал встречу с Зеленским — что сказал

Специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог. Фото: Reuters

Специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог впервые прокомментировал встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Американец назвал диалог "позитивным".

Об этом Кит Келлог написал в соцсети X в пятницу, 21 февраля.

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"Долгий и насыщенный день с высшим руководством Украины. Широкие и позитивные дискуссии с Зеленским, боевым и отважным лидером нации в состоянии войны и его талантливой командой по национальной безопасности", — написал Кэллог.

Сообщение Кита Келлога. Фото: скриншот

Напомним, Кит Келлог и Владимир Зеленский встретились в Киеве 20 февраля. Президент Украины отметил, что разговор был "хорошим" и рассказал детали переговоров.

Также американец встретился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Кит Келлог услышал о готовности Украины достичь мира благодаря силе.