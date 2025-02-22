Украина передала запрос относительно личной встречи Зеленского и Трампа, - СМИ

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с главой Белого Дома Дональдом Трампом. Целью встречи является обсуждение условий соглашения об украинских редких земельных ресурсах.

Об этом пишет Radio NV со ссылкой на собственные источники в украинской власти.

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Так, украинская сторона передала свои пожелания относительно личной встречи Зеленского и Трампа в Вашингтоне на следующей неделе для обсуждения всех возможных условий соглашения о полезных ископаемых Украины.

В новых предложениях теперь добавились не только доходы от ископаемых, но и от портов, нефти и газа.

Известно, что предложения украинские чиновники передали спецпредставителю президента США по вопросам Украины и России Киту Келлогу во время визита в Киев. Сейчас он направляется в США, где встретится с Трампом.

"Основной причиной приезда Келога в Киев в конце концов стала эта сделка, Трамп ему сказал: у тебя одна задача — сделка, поэтому над ней работали все три дня, пока Келог был в Киеве", — отметил источник.

Ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подвел итоги визита Келлога в Киев.

После поездки Келлог заявил, что США на стороне Украины в этой войне. По его словам, основной целью любого мирного соглашения является предотвращение возникновения новой войны.