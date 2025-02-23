Война в Украине — Зеленский готов уйти с должности ради мира

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский готов уйти с должности, чтобы в Украине был мир. Он подчеркнул, что не собирается оставаться у власти десятилетиями.

Об этом он заявил во время своей пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2025".

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Зеленский заявил, что он готов оставить свой пост ради мира в Украине. Он также сказал, что может поменять такое условие на вступление Украины в НАТО.

"Если условия позволяют, я готов рассматривать вступление в НАТО, но это должно произойти в Украине уже сегодня, а не через десятилетия. Я не планирую оставаться у власти надолго — это скорее моя мечта, чем долгосрочная амбиция", — сказал президент.

Напомним, во время пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что 24 февраля на саммите "возможен переломный момент".

Кроме того, СМИ сообщали, что Зеленский хочет встретиться с Трампом уже на следующей неделе.