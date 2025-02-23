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Завтра на саміті "можливий переломний момент", — Зеленський

23 лютого 2025 16:46
Євгенія Брюховецька - редактор
Зеленський назвав очікування від міжнародного саміту 24 лютого
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завтра у Києві пройде міжнародний саміт. Він буде присвячений третій річниці повномасштабної війни.

Про це він сказав під час пресконференції у межах форуму "Україна. Рік 2025" у неділю, 23 лютого.

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"Завтра важливий саміт, можливо, буде переломний момент — подивимось", — сказав президент.

Відомо, що у Києві 24 лютого відбудеться зустріч за участі керівництва ЄС, 24 комісарів та 13 лідерів країн-партнерів для обговорення гарантій безпеки для України.

За словами Зеленського, він запропонує лідерам країн найближчими днями зустрітися в одній зі столиць Європи і обговорити формат гарантій безпеки для України, а також стратегію дій на найближчі тижні.

Також український президент висловив готовність піти з посади, аби в Україні був мир.

Нагадаємо, голова ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що вірить у закінчення війни в Україні вже цього року.

Крім того, начальник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко вважає, що Росія потребує припинення війни, аби "перепочити" та відновити сили для наступного конфлікту.

Володимир Зеленський Європейський союз Київ переговори саміт війна в Україні
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