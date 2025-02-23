Зеленський назвав очікування від міжнародного саміту 24 лютого

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завтра у Києві пройде міжнародний саміт. Він буде присвячений третій річниці повномасштабної війни.

Про це він сказав під час пресконференції у межах форуму "Україна. Рік 2025" у неділю, 23 лютого.

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"Завтра важливий саміт, можливо, буде переломний момент — подивимось", — сказав президент.

Відомо, що у Києві 24 лютого відбудеться зустріч за участі керівництва ЄС, 24 комісарів та 13 лідерів країн-партнерів для обговорення гарантій безпеки для України.

За словами Зеленського, він запропонує лідерам країн найближчими днями зустрітися в одній зі столиць Європи і обговорити формат гарантій безпеки для України, а також стратегію дій на найближчі тижні.

Також український президент висловив готовність піти з посади, аби в Україні був мир.

Нагадаємо, голова ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що вірить у закінчення війни в Україні вже цього року.

Крім того, начальник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко вважає, що Росія потребує припинення війни, аби "перепочити" та відновити сили для наступного конфлікту.