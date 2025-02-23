Зеленский назвал ожидания от международного саммита 24 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завтра в Киеве пройдет международный саммит. Он будет посвящен третьей годовщине полномасштабной войны.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в рамках форума "Україна. Рік 2025" в воскресенье, 23 февраля.

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Третья годовщина полномасштабного вторжения

"Завтра важный саммит, возможно, будет переломный момент — посмотрим", — сказал президент.

Известно, что в Киеве 24 февраля состоится встреча с участием руководства ЕС, 24 комиссаров и 13 лидеров стран-партнеров для обсуждения гарантий безопасности для Украины.

По словам Зеленского, он предложит лидерам стран в ближайшие дни встретились в одной из столиц Европы и обсудить формат гарантий безопасности для Украины, а также стратегию действий на ближайшие недели.

Также украинский президент выразил готовность уйти с должности, чтобы в Украине был мир.

Напомним, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что верит в окончание войны в Украине уже в этом году.

Кроме того, начальник Службы внешней разведки Олег Иващенко считает, что Россия нуждается в прекращении войны, чтобы "отдохнуть" и восстановить силы для следующего конфликта.