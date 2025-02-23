Зеленский заверил, что знает "как подписывать соглашения"

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что знает как подписывать соглашения с "серьезными ребятами". Речь идет о соглашении с США о редких земельных металлах.

Об этом украинский лидер сказал во время пресс-конференции в рамках форума "Україна. Рік 2025" в воскресенье, 23 февраля.

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Соглашение о металлах с США

"В моей жизни было несколько серьезных сделок, и я знаю, как с серьезными ребятами подписывать соглашения — чтобы остаться друзьями, но понимать, как вы будете расходиться", — отметил президент.

По словам Зеленского, когда США продают оружие Израилю, Катару, Саудовской Аравии и ОАЭ или они зарабатывают 100% с него. Именно поэтому он хочет диалога с президентом США Дональдом Трампом.

"Мне кажется, я справедлив в том, что я хочу диалога. Я не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев", — добавил украинский лидер.

Также Зеленский на форуме выразил надежду, что Трамп поможет закончить войну России в Украине.

А завтрашняя встреча лидеров в Киеве, по мнению президента, может стать "переломным моментом" в войне.

Кроме того, украинский президент заявил, что готов уйти с должности, если благодаря этому в Украине будет мир.