Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський вірить, що Трамп допоможе закінчити війну arrow

Зеленський вірить, що Трамп допоможе закінчити війну

23 лютого 2025 17:00
Карина Приходько - Редактор
Війна в Україні — Зеленський сподівається на допомогу Трампа
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що його колега Дональд Трамп допоможе закінчити війну з Росією. Однак потрібно спрямувати усю силу проти РФ. 

Про це Володимир Зеленський повідомив під час пресконференції в межах форуму "Україна. Рік 2025".

Читайте також:

Трамп допоможе закінчити війну в Україні

"Я вірю, що Трамп хоче і допоможе нам закінчити війну. Але "мир через силу" — це передусім спрямувати свою силу в бік Росії", — наголосив Зеленський. 

Він додав, що вони з Трампом партнери і Зеленський хоче, аби президент США був на нашому боці, але щоб це була не лише медіація, бо цього замало. 

Нагадаємо, президент України заявив, що готовий залишити посаду заради миру

Також ЗМІ повідомляли, що Зеленський хоче зустрітися з Трампом вже наступного тижня. Метою зустрічі є обговорення умов угоди про українські рідкісні земельні ресурси.

Володимир Зеленський переговори Дональд Трамп війна в Україні 3 роки війни
Реклама
Реклама
Реклама