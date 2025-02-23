Війна в Україні — Зеленський сподівається на допомогу Трампа

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що його колега Дональд Трамп допоможе закінчити війну з Росією. Однак потрібно спрямувати усю силу проти РФ.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час пресконференції в межах форуму "Україна. Рік 2025".

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"Я вірю, що Трамп хоче і допоможе нам закінчити війну. Але "мир через силу" — це передусім спрямувати свою силу в бік Росії", — наголосив Зеленський.

Він додав, що вони з Трампом партнери і Зеленський хоче, аби президент США був на нашому боці, але щоб це була не лише медіація, бо цього замало.

Нагадаємо, президент України заявив, що готовий залишити посаду заради миру.

Також ЗМІ повідомляли, що Зеленський хоче зустрітися з Трампом вже наступного тижня. Метою зустрічі є обговорення умов угоди про українські рідкісні земельні ресурси.