Война в Украине — Зеленский надеется на помощь Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что его коллега Дональд Трамп поможет закончить войну с Россией. Однако нужно направить всю силу против РФ.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2025".

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"Я верю, что Трамп хочет и поможет нам закончить войну. Но "мир через силу" — это прежде всего направить свою силу в сторону России", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что они с Трампом партнеры и Зеленский хочет, чтобы президент США был на нашей стороне, но чтобы это была не только медиация, потому что этого мало.

Напомним, президент Украины заявил, что готов покинуть пост ради мира.

Также СМИ сообщали, что Зеленский хочет встретиться с Трампом уже на следующей неделе. Целью встречи является обсуждение условий соглашения об украинских редких земельных ресурсах.